Україна

Викрадають людей та контролюють інтернет. У Мелітополі понад 500 жителів у полоні росіян

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 19:00

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