Викрадають людей та контролюють інтернет. У Мелітополі понад 500 жителів у полоні росіян

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що в Мелітополі викрадають людей. Росіяни утримують у полоні понад 500 мешканців міста.

Викрадають людей навіть у центрі міста та за наявності свідків. Тому адміністрація радить виїжджати з окупації.

У Мелітополі окупанти викрадають людей посеред міста

Іван Федоров каже, найбільша загроза для місцевих жителів — російський полон. За півтора року окупації побували у полоні понад 1000 мелітопольців.

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Когось відпускали за три дні, когось викупали родичі, а когось депортували. Таким чином виганяли наших мешканців з тимчасово окупованої території, — розповідає Іван Федоров.

Селище Михайлівка стало “столицею” викрадення людей. Ворог цілими вулицями забирав місцевих. Чому саме Михайлівка — невідомо. Наприклад, 5 жовтня, росіяни у центрі Мелітополя зупинили автівку та поклали водія на дорогу, після цього чоловік потрапив у полон.

На Мелітопольському напрямку окупанти заливають окопи бетоном. З території Токмака та Молочанська ворог проводить евакуацію техніки та військових. Водночас у населені пункти запорізької лінії фронту заходять нові війська армії РФ.

Також між Бердянськом та Маріуполем ворог зводить оборонні споруди. Росіяни встановлюють вишки зв`язку, аби більше контролювати населення. Їх сотні.

— Сьогодні не існує захищеного зв’язку на тимчасово окупованих територіях. Навіть якщо мешканці використовують VPN, ворог може контролювати, про що листування, розмова, та інформація, яку намагаються здобути люди.

Мета ворога — повністю обмежити спілкування людей на тимчасово окупованих територіях з тими, хто на підконтрольній Україні території. Аби в них не було доступу до об’єктивної інформації.

Ворог чітко розуміє, що йому доведеться виходити з наших міст, але не шкодуючи свого гарматного м’яса намагається зробити так, аби це було складніше для ЗСУ та місцевих жителів.

Раніше ми розповідали, як фіксують воєнні злочини росіян та які вони бувають.

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