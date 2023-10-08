Похищают людей и контролируют интернет. В Мелитополе более 500 жителей в плену россиян

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе похищают людей. Россияне удерживают в плену более 500 жителей города. Похищают людей даже в центре города и при свидетелях. Поэтому администрация советует выезжать из оккупации.

В Мелитополе оккупанты похищают людей посреди города

Иван Федоров говорит, что самая большая угроза для местных жителей — российский плен. За полтора года оккупации побывали в плену более 1000 мелитопольцев.

Кого-то отпускали через три дня, кого-то выкупали родственники, а кого-то депортировали. Таким образом, выгоняли наших жителей со временно оккупированной территории, — рассказывает Иван Федоров.

Поселок Михайловка стал “столицей” похищения людей. Враг целыми улицами забирал местных. Почему именно Михайловка — неизвестно. Например, 5 октября, россияне в центре Мелитополя остановили автомобиль и положили водителя на дорогу, после чего мужчина попал в плен.

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На Мелитопольском направлении оккупанты заливают окопы бетоном. С территории Токмака и Молочанска враг проводит эвакуацию техники и военных. В то же время в населенные пункты запорожской линии фронта входят новые войска армии РФ.

Также между Бердянском и Мариуполем враг строит оборонительные сооружения. Россияне устанавливают вышки связи, чтобы больше контролировать население. Их сотни.

— Сегодня нет защищенной связи на временно оккупированных территориях. Даже если жители используют VPN, враг может контролировать, о чем переписка, разговор и информация, которую пытаются получить люди.

Цель врага — полностью ограничить общение людей на временно оккупированных территориях с людьми на подконтрольной Украине территории. Чтобы у них не было доступа к объективной информации.

Враг четко понимает, что ему придется уходить из наших городов, но не жалея своего пушечного мяса пытается сделать так, чтобы это было сложнее для ВСУ и местных жителей.

Раньше мы рассказывали, как фиксируют военные преступления россиян и какие они бывают.

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