Дочь, зять и сваха, погибли все… Рассказы тех, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области

Каждый день Россия убивает мирных украинцев, потому что стремится истребить нас как нацию. Вчера оккупанты совершили очередной террористический акт — ударили по месту скопления людей, которые пришли на поминки односельчанина.

Количество погибших в Харьковской области в селе Гроза увеличилось до 52: в больнице умер ещё один человек. Среди жертв и восьмилетний мальчик, пять пострадавших сейчас в больницах — состояние тяжелое.

Это был самый кровавый теракт врага в Харьковской области за время войны. Многих погибших будут идентифицировать посредством ДНК-экспертизы — их тела крайне изуродованы. Поисково-спасательная операция уже завершилась.

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Горе здесь в каждом доме, ведь в поселке во время военных действий жило около сотни человек. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит: это был умышленный удар именно по мирным жителям, ведь никакого намека на то, что в кафе находятся военные, не было.

Жительница села Гроза Татьяна со слезами говорит: оккупанты убили её дочь, зятя и сваху.

— Прибежал внук и сказал, что кафе разбомбили, не осталось никого в живых.

Другая девушка за мгновение потеряла обоих родителей и бабушку. Вспоминает: когда раздался громкий взрыв, была на уроке. Удивилась, что ей не позвонили родители.

Стало известно, что в кафе были поминки по военнослужащему Украины. Среди погибших — сын бойца, жена и невестка.

Этой ночью россияне в очередной раз обстреляли мирные города Украины. К сожалению, уже известно о погибших — читай об этом в материале.

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