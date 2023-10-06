Дочка, зять і сваха, загинули всі…Розповіді тих, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині

Щодня Росія вбиває мирних українців, бо прагне винищити нас як націю. Вчора окупанти здійснили черговий терористичний акт — вдарили по місцю скупчення людей, які прийшли на поминки односельця.

Кількість загиблих на Харківщині, у селі Гроза, збільшилась до 52: у лікарні померла ще одна людина. Серед жертв і восьмирічний хлопчик, п’ять постраждалих зараз у лікарнях — стан важкий.

Це був найкривавіший теракт ворога у Харківській області за час великої війни. Багатьох загиблих ідентифікуватимуть через ДНК-експертизи — їхні тіла вкрай понівечені. Пошуково-рятувальна операція вже завершилась.

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Горе тут у кожній хаті, адже у селищі під час воєнних дій жило близько сотні людей. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов каже: це був умисний удар саме по мирних жителях, адже жодного натяку на те, що у кафе перебували військові — не було.

Жителька села Гроза Тетяна зі сльозами каже: окупанти вбили її дочку, зятя та сваху.

— Прибіг внук і сказав, що кафе розбомбили, не залишилося нікого живого.

Інша дівчина за одну мить втратила обох батьків та бабусю. Пригадує: коли пролунав гучний вибух, була на уроці. Здивувалася, що їй не зателефонували батьки.

Стало відомо, що у кафе справляли поминки по військовослужбовцю України. Серед загиблих — син бійця, дружина та невістка.

Цієї ночі росіяни вкотре обстріляли мирні міста України. На жаль, вже відомо про загиблих — читай про це у матеріалі.

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