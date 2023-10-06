Росіяни щодня атакують Україну, вони продовжують порушувати гуманітарне право, закони та звичаї ведення війни, завдаючи ударів по мирному населенню.

Ми розповімо про чергову атаку дронів на Україну 6 жовтня 2023 та які наслідки обстрілів у різних областях.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо про обстріл 6 жовтня 2023

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову. За попередньою інформацією, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.

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Спершу Синєгубов розповів, що три людини зазнали поранень. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.

Згодом, за уточненою інформацією, стало відомо, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися дев’ять цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців.

Рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель.

Загинула дитина! Вибухи у Харкові, на Одещині, Черкащині 6 жовтня — подробиці / 2 Фотографії

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що удари ворога прийшлися суто по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку — по житловому будинку.

За його словами, з-під завалів дістали тіло дитини, яка загинула.

— Росіяни завдали удару по середмістю Харкова ракетою типу Іскандер. Постраждали 16 людей, зокрема 11-місячна дитина. 10-річний хлопчик загинув. Розбір завалів житлового будинку триває, — сказав Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Міський голова Харкова поточнив, що семеро травмованих — в Основ’янському районі міста. Потерпілі діти — з однієї родини. Старший хлопчик (10 років) загинув.

Вибухи у Черкасах сьогодні: що відомо про обстріл 6 жовтня 2023

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що ворог цілив по області, але наші оборонці дали гідну відсіч.

За попередньою інформацією, в небі над Черкаським районом знищено сім дронів Shahed. Минулося без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури.

Вибухи в Одесі: наслідки обстрілу 6 жовтня 2023

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

Три БпЛА типу Shahed-131/136 вдалося знищити.

Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися дев’ять вантажівок. Пожежу ліквідовано.

Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян.

Кіпер акцентував, що функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Вибухи у Дніпропетровській області 6 жовтня 2023: що відомо

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вночі окупанти цілили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спрямували туди понад півдесятка артилерійських снарядів.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Легкове авто — знищене. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали.

Під ранок наші захисники збили над областю ворожий БпЛА.

Загинула дитина! Вибухи у Харкові, на Одещині, Черкащині 6 жовтня — подробиці / 2 Фотографії

Робота ППО у ніч проти 6 жовтня 2023 року

У Повітряних силах ЗСУ розповіли що російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано пуски 33 дронів, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Українські військові не лише захищають наше небо, а й дають відсіч ворогу у тяжких боях. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій 6 жовтня 2023 онлайн.

Фото: Ігор Клименко, Сергій Лисак

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