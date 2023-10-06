Карта бойових дій 6 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 6 жовтня 2023, як і в інші дні, показує — ситуація на фронті лишається напруженою.

І хоч про запеклі бої вже розповідали незліченну кількість разів, але від цього навантаження на наших захисників аж ніяк не зменшилось.

А ось що може їх підтримати — це твій щоденний донат на збір, якому ти довіряєш. Результати такої підтримки ти завжди зможеш побачити у зведеннях Генштабу ЗСУ.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що осінньо-зимові погодні умови уповільнять, але не зупинять контрнаступальні дії українських військ.

Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та незначно просунулися вперед.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та досягли обмежених успіхів біля Кремінної.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також РФ атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих шахеди. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару біля Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області, Стара Гута, Гаврилова Слобода, Атинське, Степок, Грабовське Сумської області, Баранівка, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Іванопілля Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Предтечине, Диліївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка. Під вогнем окупантів перебувало близько десяти населених пунктів, зокрема, Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Гаврилівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Понятівка, Херсон, Широка Балка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, три артилерійських засоби та станцію РЕБ противника.

Водночас триває боротьба й на міжнародній арені. Читай, що відомо про перші результати Саміту Європейської політичної спільноти для України.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.