Карта боевых действий 6 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 октября 2023 года, как и в другие дни, показывает — ситуация на фронте остается напряженной.

И хотя об тяжелых боях уже рассказывали бесчисленное количество раз, но от этого нагрузки на наших защитников никак не уменьшилось.

А вот что может их поддержать — это твой ежедневный донат на сбор, которому ты доверяешь. Результаты такой поддержки ты всегда сможешь увидеть в сводках Генштаба ВСУ.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступательные действия украинских войск.

Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и незначительно продвинулись вперед.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и достигли ограниченных успехов у Кременной.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также РФ атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских шахеда. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар возле Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области, Старая Гута, Гаврилова Слобода, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области, Барановка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клещиевки и Иванополья Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Бердичи, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка. Под огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Червоный Маяк, Ольговка, Понятовка, Херсон, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, три артиллерийских средства и станцию РЭБ противника.

В то же время идет борьба и на международном поприще. Читай, что известно о первых результатах Саммита Европейского политического сообщества для Украины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.