Поддержка от партнеров растет: первые результаты Саммита Европейского политического сообщества для Украины

5 октября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Саммит Европейского политического сообщества в Испании. Президент уже провел несколько встреч с представителями европейских стран.

Мы расскажем о первых результатах саммита Европейского политического сообщества.

Результаты Саммита Европейского политического сообщества для Украины

Владимир Зеленский отмечал в своем Telegram, что на саммите будет проводиться работа в общих форматах, также будут важные двусторонние встречи.

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Для Украины важны несколько ключевых направлений:

усиление ПВО;

усиление имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет важные предложения;

совместная работа по обеспечению в Черноморском регионе глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Во время своего выступления на Саммите Европейского политического сообщества Зеленский призвал Европу быть объединенной перед лицом российской агрессии.

— Дорогие коллеги! Благодаря Украине ваши солдаты сейчас не воюют против России. Мы не сомневаемся в силе НАТО. Но я уверен: никто из вас не хочет испытывать, а как это будет, если, не дай Бог, НАТО придется вступиться за кого-то из вас. Мы должны победить в Украине, чтобы Путин не смог масштабировать эту агрессию.

Присутствие России, ее военных или марионеток на территории любой страны — это угроза всем нам. Мы должны работать вместе, чтобы вытеснить Россию с территории других стран, — сказал он.

Новый пакет помощи от Испании

Президент Украины сообщил о результатах встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

— Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании, — отметил Зеленский.

Кроме того, страны обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

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Помощь от Италии

Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время встречи обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в частности, пути усиления нашей противовоздушной обороны.

— Мы также обсудили предстоящее председательство Италии в G7. Благодарен Джорджи за подтверждение того, что поддержка Украины станет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы, — акцентировал президент Украины.

Встреча с премьер-министром Армении

— Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты, — отметил Зеленский.

Помощь от Франции

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью.

Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины претворяются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов, — подчеркнул президент Украины.

Страны-партнеры не только дают нам оружие, но и соглашаются на совместное производство. Ранее мы рассказывали о французских дронах Aarok, которые будут производить в Украине.

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