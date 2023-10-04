Аналог Байрактора? Что известно о французских дронах Aarok MALE, которые будут производить в Украине

Украинцы получают все больше вооружения, чтобы бороться с врагом. Также стало известно, что в Украине начнут производить и собирать французские дроны Aarok.
Государственное предприятие авиационной промышленности Украины Антонов подписало соглашение с французской компанией Turgis&Gaillard о производстве на украинских мощностях боевого дрона Aarok MALE, сообщает La Tribune.
Сообщается, что соглашение было подписано во время очередного визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.
Военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский рассказал, что это должна быть французская копия Байрактара как в ударном, так и в разведывательном плане.
Он отмечает, что необходимо, чтобы у нас было много беспилотников разного функционала, не только Mavic, не только тактического уровня, но и разведывательно-ударного типа.
По данным сайта производителя, беспилотник Aarok выполняет разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные миссии. Для этого дрон использует высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные детекторы.
Дрон обладает большой грузоподъемностью, это помогает в:
Беспилотники Aarok могут даже проводить морское наблюдение и патрулирование.
Главные технические характеристики дронов Aarok MALE:
Украина также производит свои дроны. Ранее мы рассказывали о подводном дроне Toloka. Читай характеристики по ссылке.
Фото: aarok.fr
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