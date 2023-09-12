Самый быстрый и самый тихий БпЛА в Украине! Как дрон Панишер помогает военным уничтожать врага на передовой

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Валерия Малицкая, главный редактор сайта 12 сентября 2023, 10:15
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Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним
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Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно о целях визита, и какой может быть реакция США
Вікторія
Читать дальше
Я не знала, на что иду. История 22-летней студентки Виктории, которая вступила в ряды ВСУ

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