Самый быстрый и самый тихий БпЛА в Украине! Как дрон Панишер помогает военным уничтожать врага на передовой

Военнослужащий Андрей – профессиональный пилот дронов. Он проверяет соединение со станцией управления нового украинского ударного беспилотника, который поедет уничтожать оккупантов на фронт.

Необходимо проверить все системы и обязательно все управляющие элементы, — рассказывает военный.

Этот обновленный Панишер или Каратель получили 15 разных подразделений ВСУ. Деньги на изготовление предоставил украинский бизнес, в частности, Cosmolot.

Сами же разработчики называют его самым быстрым и самым тихим в Украине. Птичка разгоняется до 200 километров в час, а максимальная дальность полета — 45 километров.

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— На партии, финансируемой компанией Cosmolot, стоит комплект модернизации, который делает дроны устойчивыми к влиянию средств радиоэлектронной борьбы, — рассказывает идеолог проекта производства ударного беспилотника Максим Субботин.

Бойцы добавляют, что беспилотник экономный, потому что многократный. Сбрасывает на голову россиян два с половиной килограмма взрывчатки и возвращается.

Без такой техники отвоевывать украинские земли очень сложно. К сожалению, потери дронов на передовой сейчас велики.

Военные говорят, что Панишеры уже показали себя как максимально точные “птички”.

Он намного в определенных моментах может быть эффективнее арты, ведь очень точно работает, — делится опытом военнослужащий ВСУ Ярема.

— Днем, если мы совершаем несколько вылетов, будет каждый раз поврежден или уничтожен вражеский грузовик. А это значит, что они не подвезут ни снаряды, ни еду своим этим оркам.

Пока это только первые 15 дронов, уехавших уничтожать врага на фронт. В общей сложности партия обновленных беспилотников будет составлять 50 единиц.

На их изготовление компания Cosmolot предоставила 100 миллионов гривен, чтобы помочь нашим бойцам ускорить победу.

Напомним, ранее мы рассказывали о документальном фильме об аэроразведчиках.

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