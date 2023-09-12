Найшвидший та найтихіший БпЛА в Україні! Як дрон Панішер допомагає військовим нищити ворога на передовій

Військовослужбовець Андрій — професійний пілот дронів. Він перевіряє з’єднання зі станцією керування нового українського ударного безпілотника, який поїде нищити окупантів на фронт.

Необхідно перевірити всі системи, і обов’язково всі керуючі елементи, — розповідає військовий.

Цей оновлений Панішер або Каратель отримали 15 різних підрозділів ЗСУ. Гроші на виготовлення надав український бізнес, зокрема Cosmolot.

Самі ж розробники називають його найшвидшим і найтихішим в Україні. Пташка розганяється до 200 кілометрів за годину, а максимальна дальність польоту — 45 кілометрів.

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— На партії, яку фінансувала компанія Cosmolot, стоїть комплект модернізації, який робить дрони стійкими до впливу засобів радіоелектронної боротьби, — розповідає ідеолог проекту виробництва ударного безпілотника Максим Суботін.

Бійці додають, що безпілотник економний, бо багаторазовий. Скидає на голову росіян два з половиною кілограми вибухівки й повертається.

Без такої техніки відвойовувати українські землі надзвичайно складно. На жаль, втрати дронів на передовій наразі великі.

Військові ж кажуть, що Панішери вже показали себе як максимально точні пташки.

Він набагато в певних моментах може бути ефективніший за арту, адже дуже влучно працює, — ділиться досвідом військовослужбовець ЗСУ Ярема.

— Вдень, якщо ми робимо кілька вильотів, буде щоразу пошкоджена або знищена ворожа вантажівка. А це означає, що вони не підвезуть ні снаряди, ні їжу своїм оцим оркам.

Поки що це лише перші 15 дронів, які поїхали нищити ворога на фронт. Загалом партія оновлених безпілотників становитиме 50 одиниць.

На їх виготовлення компанія Cosmolot надала 100 мільйонів гривень, аби допомогти нашим бійцям пришвидшити перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про документальний фільм про аеророзвідників.

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