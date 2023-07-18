Люди

Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками

Єлизавета Печерна 18 Липня 2023, 20:00

Більше відео
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:03:49
Матеуш Ляховський: історія польского воєнкора про війну в Україні
Хочу показувати спротив бридкому імперіалізму! Історія польського військкора, який 16 місяців перебуває в Україні
0:04:53
Маріуполь
Вони за кожну з моїх дівчат по десять душ залишать! Оборонець Маріуполя пережив полон та смерть рідних і мріє повернутися на фронт
0:04:08
Волонтери Херсону
Рятівники Херсона: чим і як допомагають волонтери мешканцям найбільш небезпечних районів
Дивитись більше

Останні відео
0:01:38
Гаубиця Д-30

Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Назустріч військовим! Лікарня Івано-Франківська спростила процедуру МСЕК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепьоки не витримали вогню української артилерії: карта бойових дій в Україні 18 липня в режимі онлайн
0:03:55
Херсон зараз
Затоплені під’їзди та проблеми з водою: як зараз виживає Херсонщина та де беруть воду мешканці
Більше відео
Гаубиця Д-30
Читати далі
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Читати далі
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь