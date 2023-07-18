Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками

У перший день повномасштабного вторгнення Наталія змінила свій фах з режисури та кіновиробництва на аеророзвідку. За доволі короткий час вона зібрала власний підрозділ.

У його складі теж переважно творчі люди: колишні оператори, звукорежисер, діджей. Усе, як на знімальному майданчику. Але тепер вони знімають інше кіно — таке, де немає права на дубль.

У Наталі була квартира у Ворзелі. Була, бо вже немає. Прилетіли гради й згоріли верхні поверхи, де вона мешкала. Коли висадився десант, жінка одразу зрозуміла, що потрібно йти на допомогу країні. Це трапилося якраз у її день народження.

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Військовослужбовець Олександр Войтенко на позивний Діджей написав Наталії. Колись чоловік був і справді пов’язаний із музикою, працював звукорежисером. Але він побачив, що у Києві збирається тероборона й потрібні оператори дронів. В Олександра колись був дрон, тому він написав у бригаду, але відповіді не отримав, натомість знайшов Наталію.

Данило Подибайло на позивний Наруто до війни був музикантом, художником по світлу на концертах та в театрах. Сам він з Маріуполя. Після того як місто стерли ущент, він зненавидів росіян. При спробі виїхати його затримати та катували в поліцейському відділку у Бердянську.

1 червня двоє героїв фільму, Данило Подибайло та Олександр Войтенко, загинули під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Вічна памʼять Героям!

Нагадаємо, раніше ми розказували історію вчительки, яка розповіла про російський полон.

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