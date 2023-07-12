Голос Вікторії. Як одна історія здатна розбурхати суспільство — розповідь вчительки про російський полон

Росіяни намагаються скорити вільний народ України усіма способами. Перевагу все ж надають незаконним. Тільки за офіційними даними у заручниках ворог утримує у своїх тюрмах понад 4000 цивільних українців, більшість із них у полоні вже понад рік.

Правозахисники роблять усе можливе, а подекуди й неможливе, щоб з’ясувати місця утримання та, зрештою, звільнити їх. Утім Росія продовжує ув’язнювати цивільних, сподіваючись обміняти їх на своїх полонених армійців.

Свою історію розповідає вчителька Вікторія Андруша, яка з початком повномасштабного вторгнення поїхала з Броварів до батьків на Чернігівщину. Уже на третій день у селище Чернігівської області зайшли росіяни, які не шкодували снарядів для цивільних.

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Дівчина потрапила до окупантів у полон. Росіяни всіляко приховували це, навіть тоді, коли за справу взялися правозахисники.

Утримували її за інкримінацію статті про шпигунство, але через нестачу доказів справу закрили. Та відпускати Вікторію не хотіли. Зрештою, привернути увагу до проблеми взялася громадська організація: команда зняла фільм Голос Вікторії. Щоденник викраденої вчительки.

Правозахисники переконані, що звільнити героїню фільму Вікторію вдалося саме завдяки розголосу.

Що робити, якщо твоя рідна людина потрапила в російський полон та як не нашкодити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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