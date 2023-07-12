Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену

Россияне пытаются покорить свободный народ Украины всеми способами. Предпочтение все же отдают незаконным. Только официально, в заложниках враг удерживает в своих тюрьмах более четырех тысяч гражданских украинцев, большинство из них в плену уже больше года.

Правозащитники делают все возможное, а иногда и невозможное, чтобы выяснить места содержания и, наконец, освободить их. Впрочем, Россия продолжает арестовать гражданских, надеясь обменять их на своих пленных армейцев.

Свою историю рассказывает учительница Виктория Андруша, которая с началом полномасштабного вторжения уехала из Броваров к родителям в Черниговскую область. Уже на третий день в поселок Черниговской области вошли россияне, которые не жалели снарядов для гражданских.

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Девушка попала к оккупантам в плен. Россияне всячески скрывали это даже тогда, когда за дело взялись правозащитники.

Удерживали её за инкриминацию статьи о шпионаже, но из-за недостатка доказательств дело закрыли. Но и отпускать Викторию не хотели. В конце концов привлечь внимание к проблеме взялась общественная организация: команда сняла фильм Голос Вікторії. Щоденник викраденої вчительки.

Правозащитники убеждены, что освободить героиню фильма Викторию удалось именно благодаря огласке.

Что делать, если твой родной человек попал в российский плен и как не навредить, мы писали в нашем другом материале.

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