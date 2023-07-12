Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену

Россияне пытаются покорить свободный народ Украины всеми способами. Предпочтение все же отдают незаконным. Только официально, в заложниках враг удерживает в своих тюрьмах более четырех тысяч гражданских украинцев, большинство из них в плену уже больше года.
Правозащитники делают все возможное, а иногда и невозможное, чтобы выяснить места содержания и, наконец, освободить их. Впрочем, Россия продолжает арестовать гражданских, надеясь обменять их на своих пленных армейцев.
Свою историю рассказывает учительница Виктория Андруша, которая с началом полномасштабного вторжения уехала из Броваров к родителям в Черниговскую область. Уже на третий день в поселок Черниговской области вошли россияне, которые не жалели снарядов для гражданских.
Девушка попала к оккупантам в плен. Россияне всячески скрывали это даже тогда, когда за дело взялись правозащитники.
Удерживали её за инкриминацию статьи о шпионаже, но из-за недостатка доказательств дело закрыли. Но и отпускать Викторию не хотели. В конце концов привлечь внимание к проблеме взялась общественная организация: команда сняла фильм Голос Вікторії. Щоденник викраденої вчительки.
Правозащитники убеждены, что освободить героиню фильма Викторию удалось именно благодаря огласке.
Правозащитники убеждены, что освободить героиню фильма Викторию удалось именно благодаря огласке.
Что делать, если твой родной человек попал в российский плен и как не навредить, мы писали в нашем другом материале.
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