Без права на дубль! Документальный фильм об украинских деятелях искусства, ставших аэроразведчиками

В первый день полномасштабного вторжения Наталья сменила свою профессию с режиссуры и кинопроизводства на аэроразведку. За довольно короткое время она собрала собственное подразделение.

В его составе тоже преимущественно творческие люди: бывшие операторы, звукорежиссер, диджей. Все, как на съемочной площадке. Но теперь они снимают другое кино — такое, где нет права на дубль.

У Натальи была квартира в Ворзеле. Была, потому что уже нет. Прилетели грады и сгорели верхние этажи, где она жила. Когда высадился десант, женщина сразу поняла, что нужно помочь стране. Это случилось как раз в её день рождения.

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Военнослужащий Александр Войтенко на позывной Диджей написал Наталье. Когда-то мужчина был действительно связан с музыкой, работал звукорежиссером. Но он увидел, что в Киеве собирается терроборона и нужны операторы дронов. У Александра когда-то был дрон, поэтому он написал в бригаду, но ответа не получил. Вместо этого нашел Наталию.

Даниил Подыбайло с позывным Наруто до войны был музыкантом, художником по свету на концертах и в театрах. Сам он из Мариуполя. После того как город стерли в порошок, он возненавидел россиян. При попытке выехать его задержать и пытали в полицейском участке в Бердянске.

1 июня два героя фильма, Даниил Подыбайло и Александр Войтенко, погибли во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Вечная память Героям!

Напомним, ранее мы рассказывали историю учительницы, рассказавшей о российском плене.

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