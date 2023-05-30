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Тепер усе буде швидше! Парламент звільнив від ПДВ та мита товари для виробництва та ремонту БПЛА

Діана Просяник, редакторка сайту 30 Травня 2023, 13:00
БПЛА
Фото: Pixabay

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