Тепер усе буде швидше! Парламент звільнив від ПДВ та мита товари для виробництва та ремонту БПЛА

Верховна Рада підтримала законопроекти № 9275 та 9276, які скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Про це повідомила прес-служба Кабміну. Законопроекти діятимуть на час воєнного стану.

Віднині імпортерам, що ввозять товари, призначені для виробництва та ремонту безпілотників, не потрібно сплачувати ввізне мито та ПДВ на матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для БПЛА.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, що ухвалення цих двох законопроектів — це важливий крок, який допоможе нашій країні щомісяця виробляли тисячі безпілотників, які необхідні Силам оборони уже зараз.

Таке нововведення допоможе українцям пришвидшити виготовлення дронів, які виконують різноманітні задачі. До речі, однією з інноваційних розробок нашої країни став підводний дрон Toloka TLK-150. Детальніше про нього ми розповідали раніше.

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