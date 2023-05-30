Теперь все будет быстрее! Парламент освободил от НДС и пошлины товары для производства и ремонта БПЛА

Верховная Рада поддержала законопроекты № 9275 и 9276, которые отменяют уплату НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Законопроекты будут действовать на время военного положения.

Отныне импортерам, ввозящим товары, предназначенные для производства и ремонта беспилотников, не нужно платить ввозную пошлину и НДС на материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие для БПЛА.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что принятие этих двух законопроектов — это важный шаг, который поможет нашей стране ежемесячно производить тысячи беспилотников, которые необходимы Силам обороны уже сейчас.

Такое нововведение поможет украинцам ускорить изготовление дронов, которые выполняют различные задачи. Кстати, одной из инновационных разработок нашей страны стал подводный дрон Toloka TLK-150. Подробнее о нем мы рассказывали ранее.

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