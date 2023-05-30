Война в Украине

Теперь все будет быстрее! Парламент освободил от НДС и пошлины товары для производства и ремонта БПЛА

Диана Просяник, редактор сайта 30 мая 2023, 13:00
БПЛА
Фото: Pixabay

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