Аналог Байрактарів? Що відомо про французькі дрони Aarok MALE, які вироблятимуть в Україні

Українці отримують дедалі більше озброєння, щоб боротися з ворогом. Також стало відомо, що в Україні почнуть виготовляти та збирати французькі дрони Aarok.

Державне підприємство авіаційної промисловості України Антонов підписало угоду з французькою компанією Turgis&Gaillard про виробництво на українських потужностях бойового дрона Aarok MALE, повідомляє La Tribune.

Повідомляється, що угоду підписали під час чергового візиту до Києва міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

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Французькі дрони Aarok MALE: що відомо

Військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський розповів, що це має бути французька копія Байрактара як в ударному, так і в розвідувальному плані.

Він зазначає, що треба, щоб у нас було багато безпілотників різного функціоналу, не лише Mavic, не лише тактичного рівня, а й такі розвідувально-ударного типу.

За даними сайту виробника, безпілотник Aarok виконує розвідувальні, спостережні та рекогносцирувальні місії. Для цього дрон використовує високоефективні оптико-електронні й електромагнітні сенсори.

Дрон володіє великою вантажністю, це допомагає у:

доставленні зброї;

виконанні завдань підтримки з повітря;

повітряному перехопленні важливих цілей;

здійсненні розвідки та координації ударів;

придушенні протиповітряної оборони противника.

Безпілотники Aarok можуть навіть проводити морське спостереження та патрулювання.

Технічні характеристики дрона Aarok MALE

Головні технічні характеристики дронів Aarok MALE:

розмах крил — 22 м;

довжина — 14 м;

злітна вага — 5500 кг;

швидкість — 463 км/год;

час польоту — 30 год;

максимальна висота польоту — 9144 м;

тип двигуна — авіаційний газотурбінний.

Україна також виготовляє свої дрони. Раніше ми розповідали про підводний дрон Toloka. Читай характеристики за посиланням.

Фото: aarok.fr

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