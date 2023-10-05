Украина и США будут совместно производить системы ПВО: что известно и когда будут первые результаты

Разные страны помогают Украине не только поставками оружия, но и договариваются о совместном производстве. США вместе с Украиной будут производить системы ПВО на нашей территории.

Руководитель Минстратегпрома Александр Камышин в интервью NV заверил, что первые результаты будут уже к концу 2023 года.

Украина и США будут вместе производить ПВО: что известно

Камышин рассказал, что такая договоренность была достигнута во время последнего визита Владимира Зеленского в США.

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— Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу, — сказал руководитель Минстратегпрома.

По его словам, первые результаты будут уже до конца 2023 года, а другие сложные и системные вещи — в ближайшие годы.

Камышин также не ответил на вопрос, будет ли производство другой техники или оружия. Но NV, опираясь на свои источники в оборонных компаниях, пишет, что будет совместное производство снарядов, но промышленные мощности разместят в третьей стране, которая является соседкой Украины. Также подобный проект реализуют касательно запчастей для военных вертолетов.

Украина производит много своего оружия, которое успешно уничтожает врага. Ранее Укроборонпром рассказал об украинском и западном оружии.

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