Україна та США спільно вироблятимуть системи ППО: що відомо та коли будуть перші результати

Різні країни допомагають Україні не лише постачанням зброї, а й домовляються про спільне виробництво. США разом з Україною вироблятиме системи ППО на нашій території.

Керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін в інтерв’ю NV запевнив, що перші результати будуть вже до кінця 2023 року.

Україна і США разом вироблятимуть ППО: що відомо

Камишін розповів, що така домовленість була досягнута під час останнього візиту Володимира Зеленського до США.

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— Під час нашого візиту до США, нас не лише вчергове запевнили про продовження фінансової й військової підтримки, а й зазначили, що готові працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу, — сказав керівник Мінстратегпрому.

За його словами, перші результати вже будуть до кінця 2023 року, а інші складні та системні речі — найближчими роками.

Камишін також не відповів на питання, чи буде виробництво іншої техніки або зброї. Але NV, спираючись на свої джерела в оборонних компаніях, пише, що буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять в третій країні, яка є сусідкою України. Також подібний проект реалізують щодо запчастин для військових вертольотів.

Україна виготовляє багато своєї зброї, яка успішно знищує ворога. Раніше Укроборонпром розповів про українську та західну зброю.

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