Підтримка від партнерів зростає: перші результати Саміту Європейської політичної спільноти для України

5 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Президент вже провів кілька зустрічей з представниками європейських країн.

Ми розповімо про перші результати Саміту Європейської політичної спільноти.

Результати Саміту Європейської політичної спільноти для України

Володимир Зеленський зазначав у своєму Telegram, що на саміті проводитиметься робота в спільних форматах, також будуть важливі двосторонні зустрічі.

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Для України важливі кілька ключових напрямів:

посилення ППО;

посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції;

спільна робота щодо забезпечення у Чорноморському регіоні глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Під час свого виступу на Саміті Європейської політичної єдності Зеленський вчергове закликав Європу бути об’єднаною перед лицем російської агресії.

— Дорогі колеги! Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти Росії. Ми не сумніваємось у силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай боже, НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб Путін не зміг масштабувати цю агресію.

Присутність Росії, її військових або маріонеток на території будь-якої країни — це загроза всім нам. Ми повинні працювати разом, щоб витіснити Росію з території інших країн, — сказав він.

Новий пакет допомоги від Іспанії

Президент України повідомив про результати зустрічі із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

— Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії, — зазначив Зеленський.

Крім цього, країни обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

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Допомога від Італії

Володимир Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час зустрічі обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони.

— Ми також обговорили майбутнє головування Італії у G7. Вдячний Джорджі за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси, — акцентував президент України.

Зустріч з прем’єр-міністром Вірменії

— Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проекти, — зазначив Зеленський.

Допомога від Франції

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном.

— Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливою для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою.

Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів, — підкреслив президент України.

Країни-партнери не лише надають нам зброю, а й погоджуються на спільне виробництво. Раніше ми розповідали про французькі дрони Aarok, які виробляють в Україні.

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