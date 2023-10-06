Россияне ежедневно атакуют Украину, они продолжают нарушать гуманитарное право, законы и обычаи ведения войны, нанося удары по мирному населению.

Мы расскажем об очередной атаке дронов на Украину 6 октября 2023 года и какие последствия обстрелов в разных областях.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно об обстреле 6 октября 2023

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову. По предварительной информации, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

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Сначала Синегубов рассказал, что три человека получили ранения. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий.

Впоследствии, по уточненной информации, стало известно, что в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились девять гражданских, среди пострадавших ребенок 11 месяцев.

Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы построек.

Погиб ребенок! Взрывы в Харькове, Одесской и Черкасской областях 6 октября — подробности / 2 Фотографии

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае — по жилому дому.

По его словам, из-под завалов извлекли тело погибшего ребенка.

— Россияне нанесли удар по центру Харькова ракетой типа Искандер. Пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. 10-летний мальчик погиб. Разбор завалов жилого дома продолжается, — сказал Терехов в эфире телемарафона Єдині новини.

Городской голова Харькова уточнил, что семеро травмированных — в Основянском районе города. Пострадавшие дети — из одной семьи. Старший мальчик (10 лет) погиб.

Взрывы в Черкассах сегодня: что известно об обстреле 6 октября 2023

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что враг целил по области, но наши защитники дали достойный отпор.

По предварительной информации, в небе над Черкасским районом уничтожены семь дронов Shahed. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры.

Взрывы в Одессе: последствия обстрела 6 октября 2023

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Три БпЛА типа Shahed-131/136 удалось уничтожить.

Враг еще раз целил по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Повреждено зернохранилище, занялись девять грузовиков. Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян

Кипер акцентировал, что функционирование паромной переправы временно остановлено.

Взрывы в Днепропетровской области 6 октября 2023 года: что известно

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночью оккупанты целили по Марганецкой громаде Никопольского района. Направились туда более полудесятка артиллерийских снарядов.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Легковой автомобиль — уничтожен. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

Под утро наши защитники сбили над областью вражеский БпЛА.

Погиб ребенок! Взрывы в Харькове, Одесской и Черкасской областях 6 октября — подробности / 2 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 6 октября 2023 года

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (ТОТ Крым) ударными БпЛА типа Shahed.

Зафиксированы пуски 33 дронов, направлявшихся несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-131/136, в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

Украинские военные не только защищают наше небо, но и дают отпор врагу в тяжелых боях. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий 6 октября 2023 года онлайн.

Фото: Игорь Клименко, Сергей Лысак

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