Розповіді

Повернув голову і побачив уже тільки шлейф ракети. Історія військового 116-ї бригади ТрО

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 14:00
Дмитро Кербут
Фото: Instagram, Unsplash

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