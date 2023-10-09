Повернув голову і побачив уже тільки шлейф ракети. Історія військового 116-ї бригади ТрО

Військовослужбовець Дмитро Кербут долучився до українського війська у лютому 2022 року.

Коли почалась повномасштабна війна чоловік фактично втік з дому до військкомату. Рідним про свій вчинок сказав уже після того, як увійшов до лав 116-ї бригади ТрО.

До річниці служби Дмитру не вистачило кількох днів — чоловік дістав тяжкі поранення, через що з лютого цього року він бореться за своє життя. Зараз проходить курс відновлення у столичних пластичних хірургів.

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Дмитро справді дивом вижив, адже зазнав поранення в голову. Уламки пробили ліву легеню і пошкодили обличчя.



Під час пострілу не почув вихід з другої точки РПГ. Повернув голову і побачив уже тільки шлейф ракети, — говорить Дмитро Кербут.

У момент поранення, через щільний ворожий обстріл, побратими фактично не могли допомогти з евакуацією. Тоді попри всі складнощі, чоловік пройшов два кілометри пішки до точки евакуації, де отримав першу медичну допомогу. Жартома каже, що спорт зіграв свою роль.

Зараз військовий готується до чергової пластичної операції. До цього він переніс уже кілька складних хірургічних втручань, що пройшли успішно. Однією з останніх була ринопластика. Тоді Дмитру відновлювали ніс із частинки його ребра.

Одним із лікарів, що брали участь в операції, став пластичний хірург Дмитро Слоссер. Зараз він активно допомагає у відновленні військових і робить подібні операції повністю безкоштовно для всіх, хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення.

— Ми з колегами активно долучаємось до проведення операцій, які допомагають наблизити військових та всіх хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення до того життя, яке в них було раніше, — говорить пластичний хірург.

Досить часто люди комплексують через свій зовнішній вигляд після пошкоджень чи навіть мають серйозні психологічні розлади. Пластична хірургія може допомогти це виправити та здолати.

Далі на військовослужбовця чекає ще кілька операцій, але хірурги кажуть, що все йде за планом і зовсім скоро Дмитро зможе повернутися до своїх буденних справ.

Водночас медики на передовій вже бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло. Читай, як військові хірурги витягають бійців з того світу.

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