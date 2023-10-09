Обернул голову и увидел только шлейф ракеты. История военного 116-й бригады ТрО

Военнослужащий Дмитрий Кербут присоединился к украинскому войску в феврале 2022 года.

Когда началась полномасштабная война, мужчина фактически сбежал из дома в военкомат. Родным о своем поступке сказал уже после того, как пошел в ряды 116-й бригады ТрО.

До годовщины службы Дмитрию не хватило нескольких дней — мужчина получил тяжелые ранения, из-за чего с февраля этого года он борется за свою жизнь. Сейчас проходит курс восстановления у столичных пластических хирургов.

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Дмитрий действительно чудом выжил, потому что получил ранение в голову. Осколки пробили левое легкое и повредили лицо.

Во время выстрела не услышал выход из второй точки РПГ. Обернул голову и увидел уже только шлейф ракеты, — говорит Дмитрий Кербут.

В момент ранения, из-за плотного вражеского обстрела, собратья фактически не могли помочь с эвакуацией. Тогда, несмотря на все сложности, мужчина прошел два километра пешком до точки эвакуации, где получил первую медицинскую помощь. В шутку говорит, что спорт сыграл свою роль.

Сейчас военный готовится к очередной пластической операции. До этого он перенес уже несколько сложных хирургических вмешательств, которые успешно прошел. Одной из последних была ринопластика. Тогда Дмитрию восстанавливали нос из частицы его ребра.

Одним из врачей, участвовавших в операции, стал пластический хирург Дмитрий Слоссер. Сейчас он активно помогает в восстановлении военных и делает подобные операции полностью бесплатно для всех, кто пострадал из-за полномасштабного вторжения.

— Мы с коллегами активно приобщаемся к проведению операций, которые помогают приблизить военных и всех, кто пострадал в результате полномасштабного вторжения к той жизни, которая у них была раньше, — говорит пластический хирург.

Часто люди комплексуют из-за своего внешнего вида после повреждений или даже имеют серьезные психологические расстройства. Пластическая хирургия может помочь их исправить и преодолеть.

Далее военнослужащего ждет еще несколько операций, но хирурги говорят, что все идет по плану и совсем скоро Дмитрий сможет вернуться к своим будничным делам.

В то же время, медики на передовой уже видели все, во что взрыв может превратить человеческое тело. Читай, как военные хирурги достают бойцов из того света.

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