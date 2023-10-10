Карта боевых действий 10 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 10 октября 2023 года заинтересовывает всех, кто следит за событиями на фронте. Большинство начинают ею пользоваться, когда появляются новости об освобожденных населенных пунктах.

Сейчас украинские военные продолжают вести борьбу, несмотря на все трудности. Даже в сложных погодных условиях они держат строй и не сдаются. Поэтому мы должны их поддерживать, помогать, чтобы они могли ощущать нашу заботу.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя Запорожской области и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил, вероятно, пытаясь продолжить защиту от украинских контрнаступательных операций.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в районе западной границы Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых областях.

Украинские войска продолжали наступательные операции возле Бахмута на западе Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись на некоторых участках.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, сегодня ночью, Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских дронов.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отразили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

направлении наши защитники отразили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Макеевки Луганской области.

направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника недалеко от Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении украинские воины отбили четыре атаки противника недалеко от Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

На оккупированных территориях русские военные ужасно обращаются с мирным населением. Ранее мы рассказывали, что в Мелитополе россияне похищают людей среди города.

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