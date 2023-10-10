Украина

Карта боевых действий 10 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 октября 2023, 09:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.10.2023: онлайн

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