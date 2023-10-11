Опановують техніку та збирають “пташок” самотужки! Як навчаються операторки FPV-дронів

Вони високоточні, здатні наздогнати ворожу техніку, залетіти у вікно та завдати нищівного удару. FPV-дрони називають ледь не ідеальною зброєю для боротьби з окупантами.

Але щоб вони працювали максимально потужно, керувати ними мають професійні оператори. Спеціально створений благодійний проект готує пілотів FPV-дронів з військовослужбовиць.

Як відбувається навчання операторок FPV-дронів

Розвідниця на псевдо Руда готується до польоту. Кілька хвилин, аби налаштуватися, і дрон у повітрі. Поки вона тільки опановує FPV-дрон, адже до цього була тренеркою з повітряної гімнастики. Коли почалася повномасштабна війна, Руда без вагань змінила спортзал на окопи.

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Спершу були теоретичні заняття, польоти на симуляторах, а тепер найскладніше — практика у полі разом із досвідченими інструкторами. Вони кажуть: місяця цілком вистачає, аби навчитися керувати дроном.

Особливість роботи на FPV-дронах — керування через окуляри віртуальної реальності. Під час польоту оператор бачить лише картинку з борту. Жінки навчаються по парах, одна — оператор, а інша — штурман. Проект планує підготувати 100 операторок дронів.

Зібрати подібний дрон можна самотужки, на це знадобиться приблизно 12 тис. грн. Військова на псевдо Ластівка замовила деталі та склала собі дрон за ніч. Хотіла розібратися в техніці, щоб ще й швидко лагодити.

Не всім вдається керувати дроном. Частина відсіюється. Ті, хто проходить всі проміжні іспити, складають фінальний. Отримують військово-облікову спеціальність — оператор FPV-дрона, — каже директорка БФ Dignitas.

Збір на 230 дронів для 3-ї ОШБр Азов — як долучитися

Новини з фронту вказують на те, що російські окупанти активізувалися та починають іти на штурм. Аби зберегти якнайбільше життів наших військових, потрібно донатити на дрони. Військовий 3-ї ОШБ Азов Вадим Осадчий розповів більше про збір на дрони.

Мета збору — 10 млн грн. За ці кошти можна придбати 230 FPV-дронів, паливозаправник, дві броньовані машини.

Ворог нарощує кількість дронів на передовій. Російські окупанти стали стрімко розвиватися, інтенсивно нарощують виробництво та використання дронів. Влітку почали застосовувати ударні типи FPV-дронів.

В.о. командира 3 ОШБр ЗСУ Родіон Кудряшов каже, ворог еволюціонує, тому ЗСУ потрібна допомога небайдужих та волонтерів.

— Один FPV-дрон може уразити танк. Усе залежить від точності попадання. Дрон коштує тисячу-півтори доларів, а танк — мільйони доларів. Це вигідна інвестиція у перемогу ЗСУ, — каже Родіон Кудряшов.

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Раніше ми розповідали, що ЗСУ вважають головною небезпекою на фронті від росіян.

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