Україна

Військові ЗСУ назвали головну небезпеку російських БПЛА! Новини з передової

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 10 Жовтня 2023, 21:00

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