Військові ЗСУ назвали головну небезпеку російських БПЛА! Новини з передової

Росіяни все частіше застосовують керовані боєприпаси та дрони камікадзе на Східному фронті.

Тим часом піхотинці з 24 бригади, що тримають оборону на Торецькому напрямку, надійно замасковують позиції від ворожих очей та завдають росіянам втрати.

Зараз осінь і вже не таке маскування, і деякі наші позиції стають більш відкритими. Вони (росіяни — ред.) намагаються по них нанести якесь ураження, — розповідає військовослужбовець 24 ОМБр короля Данила Богдан.

По позиціях української піхоти росіяни б’ють з кулеметів та мінометів, вогонь здебільшого хаотичний. Водночас артилерія та ракетні війська окупантів продовжують стирати міста та села Донеччини, вбиваючи мирних людей.

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