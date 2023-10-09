Боєць ТрО зі сльозами на очах згадує Бахмут та хоче повернутися назад до побратимів, попри ампутацію

Він втратив обидві ноги, але понад усе прагне знову повернутися у стрій. Лучанин Тарас Сасовський ще на початку великої війни потрапив до ТрО, охороняв кордон під Білоруссю, а згодом став на захист східних рубежів під Бахмутом. Під час одного зі штурмів отримав тяжкі поранення. Ворожа міна розтрощила йому обидві ноги.

Тарас каже, що не шкодував жодного разу, що пішов на фронт. Тим паче Тарас планує повернутись назад, не дивлячись ні на що.

Я хочу і планую повернутися назад в ЗСУ. Можливо, на посаду інструктора, можливо, ще кудись, але поки не закінчиться війна, я себе не бачу у цивільному житті, — розповідає Тарас Сасовський.

Чоловік знає, що не один такий, хто з ампутацією продовжує військову службу. У бригаді Тараса уже є один хлопець, який так само має ампутацію, і багато хлопців з госпіталю, що також планують повертатися.

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Коли почалося повномасштабне вторгнення Тарас був у Луцьку із сім’єю. Вони живуть біля аеродрому. Коли почались вибухи і його дитина заплакала, зрозумів, що він має щось робити. Дітей вивезли за кордон, а дружина Тараса залишилась із ним, і тоді він одразу зібрав речі й 26-го лютого був уже у частині.

53-й батальон 100-ї бригади ТрО, у який потрапив Тарас, згодом відправили під Бахмут. Від першого дня там до останнього дня, коли чоловік отримав поранення, він не полишав східний напрямок. Ділиться спогадами, що то була справжня м’ясорубка.

Чоловік запевняє, що не бачив ще жодного байдужого до своєї землі. Усі пішли воювати за сім’ю, за рідних, за сусідів та навіть за свій клаптик землі, але тих, хто пішов просто так, точно не має. І своє вони будуть відстоювати до останнього подиху.

Мені важко тут, в тому плані, що в мене там хлопці, мене дуже до них тягне. Постійно з ними спілкуюся, але ти розумієш, що можеш з ними спілкуватися сьогодні, а завтра вже ні…, — ділиться емоціями Тарас Сасовський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку.

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