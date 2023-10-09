Боец ТрО со слезами на глазах вспоминает Бахмут и хочет вернуться назад к собратьям, несмотря на ампутацию

Он потерял обе ноги, но больше всего стремится снова вернуться в строй. Лучанин Тарас Сасовский еще в начале большой войны попал в ТрО, охранял границу под Беларусью, а впоследствии стал на защиту восточных рубежей под Бахмутом. Во время одного из штурмов получил тяжелые ранения. Вражеская мина разрушила ему обе ноги.

Тарас говорит, что не жалел ни минуты, что ушел на фронт. Тем более что планирует вернуться назад, несмотря ни на что.

Я хочу и планирую вернуться в ВСУ. Возможно, на должность инструктора, возможно, еще куда-то, но пока не закончится война, я себя не вижу в гражданской жизни, — рассказывает Тарас Сасовский.

Мужчина знает, что он не один, кто с ампутацией продолжает военную службу. В бригаде Тараса уже есть один парень, у которого также есть ампутация, и многие парни из госпиталя также планируют возвращаться.

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Когда началось полномасштабное вторжение, Тарас был в Луцке с семьей. Они живут у аэродрома. Когда начались взрывы и его ребенок заплакал, он понял, что должен что-то делать. Детей вывезли за границу, а жена Тараса осталась с ним, и тогда он сразу собрал вещи и 26 февраля был уже в части.

53-й батальон 100-й бригады ТрО, в который попал Тарас, впоследствии отправили под Бахмут. С первого дня там до последнего дня, когда мужчина получил ранения, он не покидал восточное направление. Делится воспоминаниями, что это была настоящая мясорубка.

Мужчина уверяет, что не видел еще ни одного безразличного к своей земле. Все, кто с ним пошли воевать, воевали за семью, за родных, за соседей, и даже за свой клочок земли, но тех, кто ушел просто так, точно не было. И свое они будут отстаивать до последнего вздоха.

Мне тяжело здесь, в том плане, что у меня там ребята, меня очень к ним тянет. Постоянно с ними общаюсь, но ты понимаешь, что можешь с ними общаться сегодня, а завтра уже нет…, — делится своими эмоциями Тарас Сасовский.

Напомним, ранее мы рассказывали, как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении.

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