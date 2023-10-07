Люди

Мурашки по шкірі. Відверте інтерв’ю з жінкою, яка воює за Україну вже вісім років

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 07 Жовтня 2023, 13:00

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