Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса

Орієнтуватись у просторі, самостійно ходити у магазини та користуватися гаджетами. У Вінниці громадська організація адаптовує бійців, які на війні втратили зір. До повномасштабного російського вторгнення тамтешні фахівці допомагали людям з інвалідністю. Проте зараз їхній проект направлений саме на реабілітацію військових з порушенням або втратою зору. В Україні така програма працює ще у Львові.

Історія військового Віталія Вереса

29-річний Віталій Верес — військовий штурмової бригади Національної Гвардії. В лютому цього року під час виконання бойового завдання в Бахмуті поруч із ним розірвався російський снаряд. Віталій був вражений ПТУРом і втратив зір. Його групу також вразила протитанкова керована ракета.

Після тяжкого поранення Віталій впав у кому і пережив кілька операцій, але духом не занепав. Завдяки своїй наполегливості та підтримці близьких і українського народу, він зміг подолати ці труднощі.

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Дійсно, я окремо хочу подякувати кожному, хто підтримує мене. Це мене мотивує і надихає, — каже Віталій.

Нині боєць вчиться жити по-новому. А допомагає йому адаптуватися з вуличними орієнтирами інструкторка Ганна. Цей маршрут Віталій проходить не вперше, але щоразу трапляються нові перешкоди, як от дорожні знаки на рівні голови чи банери.

До реабілітації у Вінниці чоловік лікувався в Ізраїлі. Тому він дуже хоче привернути увагу до людей з порушенням зору, оскільки більшість незрячих бійців не знають, куди звертатись.

В обласному центрі Поділля було розроблено спеціальний курс реабілітації для таких людей. Тут навчають людей орієнтуватися в приміщенні. Тобто це розвиток збережених аналізаторів слуху й дотику. Також навчають просторового уявлення, щоб людина могла зрозуміти: куди вона вийшла, що перед нею розташовано.

Вони також навчають працювати з гаджетами. Приміром, соціальний додаток у смартфоні може розпізнавати гроші чи навіть розсипану гречку.

Навчання в центрі досить ефективне, і якщо потрібні додаткові заняття, то тут нікому не відмовляють. Двері центру завжди відкриті для всіх ветеранів російсько-української війни, а навчання — безкоштовне.

Раніше ми розповідали історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених.

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