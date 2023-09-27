Довели світу, що українці — незламні! Історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених

Довели усьому світу, українці — незламні: і в боях, і після поранень. Нещодавно з Ігор Нескорених повернулися до Черкас Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш.

Вадим виборов золото у складі збірної зі стрільби з лука та дві бронзи у самостійних змаганнях зі штовхання ядра. У Максима — дві срібні медалі зі стрибків у довжину та з веслування на тренажерах. І це попри важкі поранення, які обидва отримали, захищаючи свою країну.

Чоловіки кажуть, що відчувають гордість за довгий шлях, який вони пройшли. Радіють, що мрії збулися.

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Тренувався рік майже без вихідних

Вадим розповідає, що до 2014 року не займався спортом. З початком АТО, його мобілізували у другу хвилю, після бойового злагодження у складі тероборони поїхав з побратимами на Одещину, а потім на передову — у Старогнатівку. Менш як за місяць зазнав тяжкого поранення під час мінометного обстрілу. Потім було тривале лікування, реабілітація та протезування. Чоловік втратив ліву руку та праву ногу.

У 2016 році пробіг свій перший марафон на 10 км. Відтоді почав займатися спортом, — розповідає Вадим.

До Ігор Нескорених готувалися цілий рік в Україні та за кордоном. Тренування були щодня з одним вихідним на тиждень. Ставили за мету — отримати медаль, адже в цих змагань можна брати участь лише раз на чотири роки.

Спорт — стиль життя, попри “не можна”

Максим Дмитраш мав три місяці на підготовку до змагань. Ділиться, що усвідомлення результатів змагань вже прийшло дорогою додому. У змаганнях з греблі Максим мав 110 суперників, каже, що виклався на повну.

Так, як я гріб тоді, тренажер не контролював ніколи, — ділиться чоловік.

Його бойовий шлях теж розпочався 2014-го року. Під час повномасштабного вторгнення він відстоював Київщину, потім — Сумщину та Харківщину. Торік отримав складні поранення внаслідок влучання ворожої ракети у Запорізькій області. Тоді загинула 22 людини, багато зазнали поранень.

Максим зізнається, що спорт для нього — це стиль життя, попри те, що лікарі сказали: “Не можна”.

Українські спортсмени здобувають перемоги на різних змаганнях. Раніше ми розповідали, що легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у фіналі Діамантової Ліги.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

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