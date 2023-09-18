Поставила рекорд сезону! Легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у фіналі Діамантової ліги 2023

Україна виборює першість не лише на полі бою. Ми продовжуємо брати участь у спортивних змаганнях, активно представляємо творчість наших дизайнерів та митців на показах світових рівнів.

Нині стало відомо про перемогу у Діамантовій лізі зі стрибків у висоту української спортсменки Ярослави Магучіх.

Що відомо про перемогу української легкоатлетки, розповідаємо далі.

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Ярослава Магучіх перемогла у Діамантовій лізі 2023

Українка Ярослава Магучіх з рекордом сезону виграла фінал найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики — Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту.

Разом із Ярославою у змаганнях в американському місті Юджин участь взяли ще двоє українок — Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Юлія стрибнула у висоту 1,91 м. Ірина 1,83 м. А ось Ярослава у змаганнях з австралійкою Ніколою Оліслагерс подолали позначку у 2,03 м.

Зрештою, Магучіх посіла перше місце, а австралійка — друге.

Це вже не вперше Ярослава Магучіх перебуває на висоті. Раніше ми розповідали про іншу її перемогу.

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