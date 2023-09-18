Поставила рекорд сезона! Легкоатлетка Ярослава Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги 2023

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Сейчас стало известно о победе в Бриллиантовой лиге по прыжкам в высоту украинской спортсменки Ярославы Магучих.

Что известно о победе украинской легкоатлетки, рассказываем дальше.

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Ярослава Магучих победила в Бриллиантовой лиге 2023

Украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал престижнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике — Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту.

Вместе с Ярославой, в соревнованиях в американском городе Юджин приняли участие ещё две украинки — Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Юлия прыгнула в высоту 1,91 м Ирина — 1,83 м А вот Ярослава в соревнованиях с австралийкой Николой Олислагерс преодолели отметку в 2,03 м.

В конце концов Магучих заняла первое место, а австралийка — второе.

Это уже не в первый раз Ярослава Магучих находится на высоте. Раньше мы рассказывали о другой её победе.

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