Доказали миру, что украинцы — несокрушимы! Истории военных, завоевавших медали на Играх Непокоренных

Доказали всему миру, что украинцы — несокрушимые: и в боях, и после ранений. Недавно из Игр Непокоренных вернулись в Черкассы Вадим Мазниченко и Максим Дмитраш.

Вадим завоевал золото в составе сборной по стрельбе из лука и две бронзы в самостоятельных соревнованиях по метании ядра. У Максима две серебряные медали по прыжкам в длину и по гребле на тренажерах. И это, несмотря на тяжелые ранения, которые оба получили, защищая свою страну.

Мужчины говорят, что чувствуют гордость за долгий путь, который они прошли. Радуются, что мечты сбылись.

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Тренировался год почти без выходных

Вадим говорит, что до 2014 года не занимался спортом. С началом АТО его мобилизовали во вторую волну, после боевой подготовки в составе терробороны поехал с собратьями в Одесскую область, а затем на передовую — в Старогнатовку. Менее чем через месяц получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Затем последовало длительное лечение, реабилитация и протезирование. Мужчина потерял левую руку и правую ногу.

В 2016 году пробежал свой первый марафон на 10 км. С тех пор начал заниматься спортом, — рассказывает Вадим.

К Играм Непокоренных готовились целый год в Украине и за границей. Тренировки были каждый день с одним выходным в неделю. Ставили целью получить медаль, ведь в этих соревнованиях можно участвовать только раз в четыре года.

Спорт — стиль жизни, несмотря на “нельзя”

У Максима Дмитраша было три месяца на подготовку к соревнованиям. Делится, что осознание результатов соревнований уже пришло по дороге домой. В соревнованиях по гребле у Максима было 110 соперников, говорит, что выложился по полной.

Так, как я греб тогда, тренажер не контролировал никогда, — делится мужчина.

Его боевой путь тоже начался в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения он отстаивал Киевскую область, затем — Сумскую и Харьковскую. В прошлом году получил сложные ранения в результате попадания вражеской ракеты в Запорожской области. Тогда погибли 22 человека, многие получили ранения.

Максим признается, что спорт для него — это стиль жизни, несмотря на то, что врачи сказали: “Нельзя”.

Украинские спортсмены одерживают победы на разных соревнованиях. Ранее мы рассказывали, что легкоатлетка Ярослава Магучих победила в финале Бриллиантовой Лиги.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

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