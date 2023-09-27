Потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности! История 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса

Ориентироваться в пространстве, самостоятельно ходить в магазины и пользоваться гаджетами. В Виннице общественная организация адаптирует бойцов, которые на войне потеряли зрение. До полномасштабного российского вторжения тамошние специалисты помогали людям с инвалидностью. Однако сейчас их проект направлен именно на реабилитацию военных с нарушением или потерей зрения. В Украине такая программа работает еще во Львове.

История военного Виталия Вереса

29-летний Виталий Верес — военный штурмовой бригады Национальной Гвардии. В феврале этого года во время выполнения боевого задания в Бахмуте рядом с ним разорвался российский снаряд. Виталий был поражен ПТУРом и потерял зрение. Его группу также поразила противотанковая управляемая ракета.

После тяжелого ранения Виталий впал в кому и пережил несколько операций, но духом не пал духом. Благодаря своей настойчивости и поддержке близких и украинского народа, он смог преодолеть эти трудности.

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Действительно, я отдельно хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживает. Это меня мотивирует и вдохновляет, — говорит Виталий.

Сейчас боец учится жить по-новому. А помогает ему адаптироваться с уличными ориентирами инструктор Анна. Данный маршрут Виталий проходит не впервые, но каждый раз встречаются новые препятствия, такие как дорожные знаки на уровне головы или баннеры.

До реабилитации в Виннице мужчина лечился в Израиле. Поэтому он очень хочет привлечь внимание к людям с нарушением зрения, поскольку большинство незрячих бойцов не знают куда обращаться.

В областном центре Подолья был разработан специальный курс реабилитации для таких людей. Здесь учат людей ориентироваться в помещении. То есть это развитие сохраненных анализаторов слуха и осязания. Также обучают пространственному представлению, чтобы человек мог понять: куда он вышел, что перед ним находится.

Они также обучают работе с гаджетами. К примеру, социальное приложение в смартфоне может распознавать деньги или даже рассыпанную гречку.

Обучение в центре достаточно эффективное, и если нужны дополнительные занятия, то здесь никому не отказывают. Двери центра всегда открыты для всех ветеранов российско-украинской войны, а обучение — бесплатное.

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