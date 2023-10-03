Замість юрфаку обрала ЗСУ: історія військової медикині Вікторії на псевдо Мальвіна

Війна формує нове й міцне покоління українців. На фронті поруч із досвідченими військовими пліч-о-пліч воюють юні захисники й захисниці. Нестачу досвіду вони компенсують бажанням жити у вільній, незалежній країні.

Воєнний кореспондент Костянтин Мельников поспілкувався зі студенткою юрфаку, яка 24 лютого 2022 змінила університетську лаву на машину медичної евакуації та вже півтора року допомагає рятувати життя поранених у найгарячіших ділянках фронту.

Історія медикині Вікторії

Більшість уявляє тих, хто рятує наших воїнів з пораненнями, кремезними чоловіками. Та серед них є й зовсім тендітні захисниці.

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24 лютого 2022 року, коли росіяни підступно розпочали повномасштабну війну проти України, 21-річна студентка з Івано-Франківської області пішла не на навчання, як зазвичай, а до військкомату.

У мене не стояв вибір: залишатися, чи піти в ЗСУ та бути найбільш дотичною до нашої перемоги. Тому я вибрала саме той варіант, який був ближче мені по духу та характеру.

Зараз Вікторія на псевдо Мальвіна рятує поранених бійців в одній з найгарячіших точок східного фронту — Бахмутський напрямок. Побачене та пережите запам’ятає на все життя.

Їй 22 роки, дівчина вчиться тепер опановувати свої страхи та з нетерпінням чекає, коли закінчиться війна. Тоді Вікторія знову повернеться на студентську лаву та продовжить опановувати фах юриста.

Історія Вікторії символічна, бо яскраво демонструє, як нове покоління українців готове попри юність боронити своє майбутнє та землю від тих, хто вирішив зазіхнути на неї своїми недолугими імперськими амбіціями.

Також раніше ми показували один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку. Дивись за посиланням.

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