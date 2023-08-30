Люди

Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Серпня 2023, 08:00

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стабпункт

Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку
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