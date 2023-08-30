Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку

Росіяни не полишають спроб наступати на східному напрямку, попри великі втрати намагаються просунутись у бік Мар’їнки та Авдіївки. Збільшилася інтенсивність піхотних боїв, через що до медиків у стабпункт усе частіше надходять бійці з кульовими пораненнями.

Зараз характер війни змінився. Ми перейшли у фазу прямого контакту, тому величезний відсоток поранень саме кульових, — говорить фельдшер та водій ПДМШ ім. Пирогова.

А ось Олег Токарчук у стабпункті за декілька кілометрів від лінії фронту головний. На його очах у протишокову привозили близько 50 армійців у стані клінічної смерті. Врятувати не змогли шістьох.

Чималий відсоток пацієнтів у цьому стабпункті — це контузії. Деякі лікарі говорять, що це вже, як нежить.

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Олег Токарчук до повномасштабної війни був першим заступником мера Коломиї. Перші кілька днів працював з переселенцями, облаштовував бомбосховища, а потім не стерпів та пішов у військкомат.

24-річна Олена — доброволиця першого добровольчого мобільного шпиталю імена Пирогова. Служить разом з Олегом.

Вона кардіологиня й паралельно з ротаціями на фронт закінчує інтернатуру. Каже, що найтяжче, коли розумієш, який вік пораненого, якого евакуюєш.

Разом з Оленою в цю ротацію працює Війт. Роботу на Лиманському напрямку поєднує із держслужбою, оскільки він — голова ОТГ на Прикарпатті.

Кожна ніч у стабпункті — пекельна. Про це говорять лікарі. Читай про роботу медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас.

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