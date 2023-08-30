Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку

Росіяни не полишають спроб наступати на східному напрямку, попри великі втрати намагаються просунутись у бік Мар’їнки та Авдіївки. Збільшилася інтенсивність піхотних боїв, через що до медиків у стабпункт усе частіше надходять бійці з кульовими пораненнями.
Зараз характер війни змінився. Ми перейшли у фазу прямого контакту, тому величезний відсоток поранень саме кульових, — говорить фельдшер та водій ПДМШ ім. Пирогова.
Зараз характер війни змінився. Ми перейшли у фазу прямого контакту, тому величезний відсоток поранень саме кульових, — говорить фельдшер та водій ПДМШ ім. Пирогова.
А ось Олег Токарчук у стабпункті за декілька кілометрів від лінії фронту головний. На його очах у протишокову привозили близько 50 армійців у стані клінічної смерті. Врятувати не змогли шістьох.
Чималий відсоток пацієнтів у цьому стабпункті — це контузії. Деякі лікарі говорять, що це вже, як нежить.
Олег Токарчук до повномасштабної війни був першим заступником мера Коломиї. Перші кілька днів працював з переселенцями, облаштовував бомбосховища, а потім не стерпів та пішов у військкомат.
24-річна Олена — доброволиця першого добровольчого мобільного шпиталю імена Пирогова. Служить разом з Олегом.
Вона кардіологиня й паралельно з ротаціями на фронт закінчує інтернатуру. Каже, що найтяжче, коли розумієш, який вік пораненого, якого евакуюєш.
Разом з Оленою в цю ротацію працює Війт. Роботу на Лиманському напрямку поєднує із держслужбою, оскільки він — голова ОТГ на Прикарпатті.
Кожна ніч у стабпункті — пекельна. Про це говорять лікарі. Читай про роботу медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас.
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