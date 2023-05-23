Україна

Кожна ніч — пекельна! Робота медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 23 Травня 2023, 11:00
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