Кожна ніч — пекельна! Робота медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас

Окупанти завдають ударів не лише по лінії фронту, вони атакують прилеглі та тилові населені пункти. Минулої доби ворог вдарив дроном-камікадзе Ланцет по цивільній автівці у Нью-Йорку на Донеччині. Двоє чоловіків отримали поранення, один у легкому стані, інший — у важкому, йому відірвало руку та ногу.

Першу допомогу пораненим надали воїни 24-ї бригади, що проїздили поруч.

Ситуація у Бахмуті

Найскладнішою ситуація залишається у Бахмуті, у самому місті вона критична. По флангах наші військові відвойовують по кілька сотень метрів української землі. На околицях тривають важкі бої за посадки й висоти, ворог намагався повернути свої позиції, що відбили українці.

Ворог проводить зачистки на захопленій території, окупанти знищують міста, рівняють їх з землею.

Кожен метр нашої землі не повинен бути під окупацією противника. Ми битимемося за кожен метр нашої землі, — каже військовий на псевдо Спартак.

Про роботу стабпункту на найгарячішому Бахмутському напрямку

Осколкові поранення і контузії — те, від чого наші воїни на передовій потерпають найбільше. Першу допомогу їм надають під обстрілами прямо на позиціях. Після чого евакуйовують до стабілізаційних пунктів.

Медик-доброволець Арчі працює у стабілізаційному пункті 93-ї бригади неподалік Бахмута. Він поєднує роботу тут та у цивільній лікарні. У стабпункт привозять бійця з важкою контузією. Він ледве називає своє ім’я — Федір.

Його привезли з-під Бахмута, штурмував ворога та виносив поранених. Коли він повернувся, прилетіла чи то міна, чи то снаряд. Військовий не встиг розібрати.

У цей стабілізаційний пункт привозять військових з найважчого Бахмутського напрямку. Медики мають стабілізувати воїнів, зупинити кровотечу, знеболити, а потім їх відправляють до госпіталю. Медики заздалегідь роблять заготівлі ліків та знеболювальних на вечір. Адже вночі поранених більшає, вдень евакуація майже неможлива через сильні обстріли.

Закривавлений одяг медики скидають в урну, а вцілілі речі та документи підписують і передають до шпиталю разом з бійцем. У стабпункт привозять дедалі більше нових поранених, і їм надають допомогу.

Кожен може допомогти медикам рятувати бійців. Ти можеш приєднатися до збору на автівки, їх закупівлю та ремонт. Цими автівками вивозять поранених бійців. Реквізити: 4441 1144 5770 1793.

Українські військові захищають наші землі, стримують ворога та готуються до деокупації наших територій. Росіяни також розуміють, що цього не уникнути. Раніше ми розповідали, як окупанти виїжджають з Криму.

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