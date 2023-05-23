Каждая ночь — адская! Работа медиков стабпункта на Бахмутском направлении, как она есть

Оккупанты наносят удары не только по линии фронта, они атакуют близлежащие и тыловые населенные пункты.

За прошедшие сутки враг ударил дроном-камикадзе Ланцет по гражданскому автомобилю в Нью-Йорке Донецкой области. Двое мужчин получили ранения, один в легком состоянии, другой в тяжелом, ему оторвало руку и ногу. Первую помощь раненым оказали проезжавшие рядом воины 24-й бригады.

Ситуация в Бахмуте

Самой сложной ситуация остается в Бахмуте, в самом городе она критическая. На флангах наши военные отвоевывают по несколько сотен метров украинской земли. В окрестностях продолжаются тяжелые бои за посадки и высоты, враг пытался вернуть свои позиции, которые отбили украинцы.

Враг проводит зачистки на захваченной территории, оккупанты уничтожают города, ровняют их с землей.

Каждый метр нашей земли не должен находиться под оккупацией противника. Мы будем биться за каждый метр нашей земли, — говорит военный на позывным Спартак.

О работе стабпункта на самом горячем Бахмутском направлении

Осколочные ранения и контузии — то, от чего наши воины на передовой больше всего страдают. Первую помощь им оказывают под обстрелами прямо на позициях. После чего эвакуируют в стабилизационные пункты.

Медик-доброволец Арчи работает в стабилизационном пункте 93-й бригады недалеко от Бахмута. Он совмещает работу здесь и в гражданской больнице. В стабпункт привозят бойца с тяжелой контузией. Он едва называет свое имя — Федор.

Его привезли из-под Бахмута, штурмовал врага и выносил раненых. Когда он вернулся, прилетела то ли мина, то ли снаряд. Военный не успел разобрать.

В этот стабилизационный пункт привозят военных из тяжелейшего Бахмутского направления. Медики должны стабилизировать воинов, остановить кровотечение, обезболить, а затем отправлять в госпиталь. Медики заранее делают заготовки лекарств и обезболивающих на вечер. Ведь ночью раненых становится больше, днем эвакуация почти невозможна из-за сильных обстрелов.

Окровавленную одежду медики сбрасывают в урну, а уцелевшие вещи и документы подписывают и передают в госпиталь вместе с бойцом. В стабпункт привозят все больше новых раненых, и им оказывают помощь.

Каждый может помочь медикам спасать бойцов. Ты можешь присоединиться к сбору на автомобили, их закупку и ремонт. Этими автомобилями вывозят раненых бойцов. Реквизиты: 4441 1144 5770 1793

Украинские военные защищают наши земли, сдерживают врага и готовятся к деоккупации наших территорий. Россияне тоже понимают, что этого не избежать. Ранее мы рассказывали, как оккупанты выезжают из Крыма.

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