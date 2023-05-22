Взяли місто у напівоточення? Хто контролює Бахмут та яка ситуація у місті 22 травня — зібрали головні тези

Нині росіяни марять перемогою в Україні хоча б з огляду на те, що якщо цього не станеться, то саму РФ чекають найгірші часи. Нам своє робити — на справи Росії всередині їхньої держави абсолютно байдуже. А ось власну країну від ворога нам звільнити потрібно.

Бахмут — місце розпачу для окупантів, місце опори для українців. Понад дев’ять місяців росіяни штурмують місто, проте досі без повного успіху.

Проте останні тижні ПВК Вагнер, що перебуває на Бахмутському напрямку, те й робить, що систематично заявляє про захоплення та контроль Бахмута. Ця інформація не відповідала правді. Що нині відбувається у місті та хто контролює Бахмут — розповідаємо далі.

Хто контролює Бахмут

Попри марення російських окупантів про якнайменшу перемогу, повністю взяти під контроль місто їм не вдається. Все це завдяки мужності, силі та обороні українських Збройних сил.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський також підтверджує, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті. Він також зазначив, що ситуація може змінитися будь-якої хвилини.

Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто у разі зміни ситуації. А це неодмінно відбудеться.

— Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, — пояснив Олександр Сирський.

Ситуація складна, але під контролем — відзначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Про те, що Росія не контролює місто Бахмут, заявляв і президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії, де проходив саміт Великої сімки. Він наголосив, що, на відміну від російської тактики, Україна не кидає військових на фронт вмирати.

— Ми не кидаємо людей вмирати, для нас люди — це скарб, це найголовніше, що у нас є. Немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це робиться.

Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, але ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати.

Сьогодні військові виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках — я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може, — запевнив Зеленський.

Також президент України зазначив, що “завдяки” росіянам, місто Бахмут Донецької області тепер існує лише в наших серцях та спогадах.

— Ви маєте, розуміти що там (в Бахмуті — ред.) нічого немає. Вони зруйнували всі будівлі. Це сумно, але сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Воно просто знищене, там багато мертвих росіян, — відповів президент на запитання, хто контролює місто.

Найкраще слова Зеленського описують супутникові кадри, зроблені 8 травня 2022 року та 15 травня 2023 року.

Ситуація у Бахмуті

Цілком очевидно, що нині ситуація на фронті більше, ніж просто динамічна. Це найперше відчувають військові, що перебувають на позиціях.

У Бахмуті стоїть важке протистояння, в якому росіяни переважають кількісно, але не якісно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє, що ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

За її словами, нині просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті.

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись.

— Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак, — зазначає Ганна Маляр.

Під час згаданого вище саміту G7 у Хіросімі, президент США Джо Байден зазначив, що у Бахмуті російська армія зазнає колосальних втрат.

Навколо Бахмута обговорення — втрачений він чи ні. Правда в тому, що РФ зазнала втрат близько 100 тис. осіб у Бахмуті. Це важко заповнити. Неважливо, окуповане воно чи ні, це все одно зруйноване місто.

Але вони (українські військові — ред.) могли просуватися і заблокувати багато російських військ і групу Вагнера, — сказав Байден.

Про те, як насправді ведуть бої наші військові у Бахмуті та на його околицях, можна дізнатися з реальних кадрів протистоянь. Дивись на лінком.

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Головне фото: Костянтин і Влада Ліберови