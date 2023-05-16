Історія битви за “дорогу життя” під Бахмутом — унікальні кадри реального бою

Вони героїчно билися за “дорогу життя” під Бахмутом — і перемогли! Як це, бути за десять метрів від ворога і за кілька секунд від загибелі? Прикидатися трупом або сховатися у щурячій норі — як росіяни намагаються врятуватися від наших захисників?

Розповіли про тактику супротивника безпосередні учасники бою, а також надали ексклюзивні кадри зі своїх нагрудних камер для Фактів тижня.

На відео бійці з батальйону Стугна. Їхні псевдо: Морячок, Вілсон і Чех. Останній — це командир групи. Хлопці зараз вже у Києві, де вони проходять лікування після поранень, отриманих на Сході. Зараз лише пригадують, що задача тоді була — вибити ворожі позиції.

Це була дорога на Бахмут, яку ворог намагався відрізати. Наша задача була її утримати.

На той момент російські війська та підрозділи ПВК Вагнер намагалися оточити наші підрозділи в Бахмуті. Жорстокі бої точилися навколо селища Хромове, на північ від міста-фортеці. Поруч — один зі шляхів, яким користувалися наші захисники. Відповідно, вороги намагалися його перерізати, а ЗСУ — втримати контроль за “дорогою життя”.

Бої за ці позиції тривали кілька тижнів. Росіяни застосовували тактику, яка нормальну людину просто шокує. Вони використовували загиблих, як щит.

Захисники розповідають, що окупанти могли затягнути труп до себе в укриття, яке називають на фронті норою, а після цього відкрити вогонь і прикриватись тілом.

Навіть були такі випадки, коли ти наче проходиш, здається труп. Але насправді росіянин просто прикидається трупом.

Коли бій йде в окопах, від стрілецької зброї користі не дуже багато, додають бійці. Перевагу має той, у кого більше гранат — ними намагаються “викурити” противника з окопів.

Ситуація з часом лише ускладнювалася. Саме тоді ледь не загинув один з бійців — куля потрапила у шолом.

Та після цього бою у багатьох були кульові поранення. Без них у такому важкому ближньому бою, на жаль, важко обійтися. Кожна найменша помилка могла коштувати життя.

Попри усі поранення, головне завдання було виконане. Окопи були зачищені від російського ворога. І це не просто утримані позиції. Це шмат української землі. Та лише один маленький пазл великої дуже складної й героїчної картини — битви за Бахмут у рамках підготовки великого контрнаступу.

А поки хлопці одужують і ще планують сказати в ньому своє слово.

Також нещодавно українці отримали позитивні новини з Бахмутського напрямку. Наші захисники витиснули ворога на дистанцію до 2 км. Деякі росіяни під час відступу здавалися в полон. Читай, як окупанти здаються у полон під Бахмутом.

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