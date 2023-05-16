История битвы за “дорогу жизни” под Бахмутом — уникальные кадры реального боя

Они героически сражались за “дорогу жизни” под Бахмутом — и победили! Как это — быть в десяти метрах от врага и в нескольких секундах от гибели? Притворяться трупом или спрятаться в крысиной норе — как россияне пытаются спастись от наших защитников?

Разбор тактики противника и рассказ непосредственных участников боя, предоставивших эксклюзивные кадры из своих нагрудных камер для Фактів тижня.

На видео — бойцы из батальона Стугна. Их позывные: Морячок, Уилсон и Чех. Последний — командир группы. Ребята сейчас уже в Киеве, где они проходят лечение после ранений, полученных на Востоке. Сейчас лишь вспоминают, что задача тогда была выбить вражеские позиции.

Это был путь на Бахмут, который враг пытался отрезать. Наша задача была его удержать.

В тот момент российские войска и подразделения ЧВК Вагнер пытались окружить наши подразделения в Бахмуте. Жестокие бои шли вокруг поселка Хромово, к северу от города-крепости. Рядом — один из путей, которым пользовались наши защитники. Соответственно, враги пытались его перерезать, а ВСУ — удержать контроль за “дорогой жизни”.

Бои за эти позиции продолжались уже несколько недель. Россияне применяли тактику, которая нормального человека просто шокирует. Они используются погибшими как щитом.

Защитники рассказывают, что оккупанты могли затянуть труп к себе в укрытие, которое называют на фронте норой, а затем открыть огонь и прикрываться телом.

Даже были такие случаи, когда ты проходишь, кажется труп. Но на самом деле россиянин просто притворяется трупом.

Когда бой идет в окопах, от стрелкового оружия толку не очень много, добавляют бойцы. Предпочтение имеет тот, у кого больше гранат — ими пытаются выкурить противника из окопов.

Ситуация со временем только усугублялась. Именно тогда едва не погиб один из бойцов — пуля попала в шлем.

Но после этого сражения у многих были пулевые ранения. Без них в столь тяжелом ближнем бою, к сожалению, трудно обойтись. Каждая малейшая ошибка могла стоить жизни.

Несмотря на все ранения, главная задача была выполнена. Окопы были зачищены от российского врага. И это не просто удержанные позиции. Это кусок украинской земли. Но один маленький пазл большой очень сложной и героической картины. Сражения за Бахмут, в рамках подготовки большого контрнаступления. А пока ребята поправляются и еще планируют сказать в нем свое слово.

Также недавно украинцы получили положительные новости из Бахмутского направления. Наши защитники вытеснили врага на дистанцию до 2 км. Некоторые россияне во время отступления сдавались в плен. Читай, как оккупанты сдаются в плен под Бахмутом.

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