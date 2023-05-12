Добровольно с позиций не отходят? Как оккупанты сдаются в плен под Бахмутом

Несколько дней назад украинцы получили позитивные новости из Бахмутского направления. Наши защитники вытеснили врага на дистанцию до 2 км. Некоторые россияне во время отступления сдавались в плен.

Горно-штурмовая бригада Эдельвейс опубликовала видео, на котором украинские бойцы берут в плен российского захватчика на Бахмутском направлении.

Наши защитники обращаются к российскому военному, чтобы тот сдавался в плен: поднял руки и подходил поближе. Украинские военные приказали оккупанту снять бронежилет, тот послушался и рассказал, какая ситуация в посадке, откуда он пришел.

Ситуация в Бахмуте: Данилов о заявлениях Пригожина

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, Пригожин (Финансист ЧВК Вагнер) обещал захватить Бахмут еще до дня рождения Путина в октябре 2022 года. Поэтому сейчас владелец ЧВК делает заявления, что вагнеровцам будто бы не хватает боеприпасов или чего-то еще.

Данилов говорит, что россияне продолжают попытки захватить украинские территории. Но наши защитники и защитницы не дают им этого сделать.

Секретарь СНБО подтвердил слова командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского относительно того, что украинские военные немного оттесняют врага с позиций на Бахмутском направлении.

— Но имейте в виду, что 41 км кв. — это площадь Бахмута. Там есть с чем и где работать. Наши военные отрабатывают все эти вопросы. Есть частичный успех, но это зависит от многих факторов.

Бахмут сдавать не собираемся. Будем держать столько, сколько военные сочтут нужным для стратегических и тактических целей.

Также он подчеркнул, что россияне не уходят с позиций добровольно. Этому предшествуют мощные действия и натиск украинских военных.

Чтобы больше знать о ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий на 12 мая 2023.

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