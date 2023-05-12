13 раз россияне прощались с живой силой: карта боевых действий в Украине 12 мая в режиме онлайн

Больше года назад весь мир пытался понять, куда будут двигаться оккупанты на карте боевых действий. Кому-то было сложно поверить, что те пойдут на украинскую столицу, некоторые сомневались в обороноспособности Украины.

Но время шло, и уже сейчас мир не только убедился, что украинские защитники способны дать отпор российским захватчикам, но и могут продолжать отвоевывать родные земли.

Остается только вопрос — когда и как будет осуществлено контрнаступление. Однако узнать ответ все же стоит только тогда, когда ВСУ сделают свою работу. А пока лучшее решение — продолжать их поддерживать.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что распространенные проблемы с боеспособностью войск РФ, обостренные продолжающимися изнурительными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе защищаться от локальных украинских контратак.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений своей армии, сформированных по мобилизации, для дальнейшего их привлечения к ведению боевых действий на территории нашей страны.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Тыхое, и Великий Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Отрадное, Дворичанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки.

Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Торецкое, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомис.

Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Золотая Балка, Веселое, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за прошедшие сутки, наши защитники уничтожили семь враждебных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, один состав боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще две важных цели противника.

Также раньше президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо для контрнаступления, о поддержке от западных партнеров, а также о вероятном влиянии выборов в США на помощь Украине.

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