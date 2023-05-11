Мы будем мощными на поле боя! Зеленский о контрнаступлении, выборах в США и усталости партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC во время телемарафона Єдині новини рассказал, что необходимо для контрнаступления, о поддержке от западных партнеров, а также о вероятном влиянии выборов в США на помощь Украине.

Зеленский о контрнаступлении

— Мы готовы. Морально готовы, с точки зрения комплектации бригад, мотивации тоже, с точки зрения техники — не все еще дошло. Вот и ответ.

Некоторые вещи мы действительно ожидаем, это усилит наше контрнаступление. Самое главное — защитить наших людей. Мы ожидаем бронированную технику, она прибывает частями. С этим количеством можно идти вперед, но мы будем терять очень много людей. И я считаю, что это невозможно, нужно дождаться ее всю.

Даты контрнаступления объявляться не будут, ведь это подготовит врага.

Я хочу, чтобы это было неприятным для него (врага — ред.) сюрпризом. А не наоборот.

Давления от западных партнеров Владимир Зеленский не чувствует. Он говорит, что мы не собственность, а именно партнеры.

К сожалению, с Россией, кроме силы, мира добиться невозможно. Они ничего не понимают, кроме такого подхода. Что ж, они выбрали путь войны, мы будем мощными на поле боя.

Владимир Зеленский говорит, что не может сказать, что после контрнаступления будет сразу восстановлен суверенитет Украины, потому что это война. Он отмечает, что нужно идти вперед и не будет никакого замороженного конфликта и повторения Минских соглашений, ведь это то, на что рассчитывает РФ.

О поддержке Украины и влиянии санкций на Россию

Президента беспокоит то, что некоторые политические круги вокруг руководства отдельных стран идут вопреки мнениям социума. Это опасно, если у Украины не будет шагов наперед.

Зеленский верит, что большинство стран цивилизованы и будут поддерживать Украину.

На меня давить сложно, в мораль некоторых людей я просто не верю. Если общество утратит желание поддерживать Украину, нам будет сложно получать помощь.

Санкции — это тоже оружие, они повлияли на экономику России. Производство оружия в России замедлилось, потому санкции работают. Теперь они считают, что выдают бригадам, на некоторых направлениях существенно сократилось количество обстрелов.

Раньше у нас было гораздо больше проблем, когда Киев был в окружении, а помощи не было. Мы смогли сплотиться народом и дать отпор России.

Президент благодарен партнерам за помощь, но подчеркивает, что в начале полномасштабной войны украинцы справлялись своими силами.

Мы обсуждаем с партнерами и показываем последствия войны, ведь нельзя просто давить и просить помощь.

Зеленский верит, что Украина может забрать инициативу и не привести к замороженному конфликту. Также президент не видит, что Украина теряет поддержку. Есть некоторые моменты усталости, но они не из-за Украины, а из-за российской агрессии.

О выборах в США

На разных политических площадках говорят об опасности уменьшения поддержки от США в случае победы на выборах кандидата, не приверженного к Украине.

— Мы видим, что бы там ни было, мы не лишились поддержки Конгресса США. Мы чувствуем двухпартийную поддержку, мы благодарны за это.

Выборы в Соединенных Штатах через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что к тому времени мы уже победим.

Ранее президент Латвии рассказывал, есть ли у Украины все необходимое для победы.

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