Інтерв'ю

Ми будемо потужними на полі бою! Зеленський про контрнаступ, вибори у США та втому партнерів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Травня 2023, 14:13
Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу: головні тези інтерв'ю Зеленського ВВС 11 травня 2023
Фото: Сайт президента України

Більше новин
Ми будемо потужними на полі бою! Зеленський про контрнаступ, вибори у США та втому партнерів
Від надзвичайної щедрості до змін у мові — сім неочевидних ознак зради партнера
другий півфінал Євробачення
Далі — ще цікавіше! Список учасників та порядок виступів у другому півфіналі Євробачення-2023
Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах
Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах
Історія співачки Марієтти
Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія співачки Марієтти
Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни
Скальп
Ракета Storm Shadow: характеристики снарядів SCALP, які могли передати Україні
Ми будемо потужними на полі бою! Зеленський про контрнаступ, вибори у США та втому партнерів
Ворожий вогонь знову працює по Слов’янську: наслідки обстрілу 11 травня
пенсійний стаж
Не вистачає стажу до пенсії? Як докупити та скільки це коштуватиме

Відео
0:03:17
реабілітація Луцьк

Після мін, вибухів чи осколків знову відчути ноги! Як проходить реабілітація в Луцьку
0:03:40
Лавра
Молитви та поліція! Як проходить очищення Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП
0:03:17
Одеса
З собою — лише документи та улюблений хом’ячок! Як Одеса зустрічає херсонців після пекла
Карта бойових дій в Україні
Ворог прикривається “евакуацією”, щоб вивезти награбоване: карта бойових дій в Україні 11 травня в режимі онлайн
0:04:12
Історія Ксенії Бірюкової, яка втратила чоловіка на війні та виховує донечку
У свої 20 років залишилася наодинці з маленькою донечкою: історія дівчини, яка втратила нареченого на війні
0:05:14
Як минула коронація Карла III за £250 млн — деталі
Найдорожче святкування для нового монарха! Чим запам’яталася коронація Карла III
0:03:38
Тренування військових
Готуються до можливих хімічних атак та вчаться стріляти з вогнеметів — тренування українських солдатів
Карта бойових дій в Україні
Що не можуть захопити — окупанти знищують: карта бойових дій в Україні 10 травня в режимі онлайн
0:05:52
Циркуни
Їх тут перебили на цих танках! Що довелося пережити Циркунам — жахливі спогади місцевих
0:14:48
Контрнаступ закладе основи розпаду Росії — Подоляк
Жалюгідна пародія на Радянський Союз. Подоляк про контрнаступ, бажання Росії програти та мілітаризацію дітей
Більше відео
Історія співачки Марієтти
Читати далі
Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь