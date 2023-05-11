Ми будемо потужними на полі бою! Зеленський про контрнаступ, вибори у США та втому партнерів

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC під час телемарафону Єдині новини розповів, що необхідно для контрнаступу, про підтримку від західних партнерів, а також про ймовірний вплив виборів у США на допомогу Україні.

Зеленський про контрнаступ

— Ми готові. Морально готові, з точки зору комплектації бригад, мотивації теж, з точки зору техніки — не все ще дійшло. Ось і відповідь.

Деякі речі ми дійсно очікуємо, це посилить наш контрнаступ. Найголовніше — захистити наших людей. Ми очікуємо броньовану техніку, вона прибуває частинами. З цією кількістю можна йти вперед, але ми будемо втрачати дуже багато людей. І я вважаю, що це неможливо, треба дочекатися її всю.

Дати контрнаступу оголошуватись не будуть, адже це готує ворога.

Я хочу, щоб це було неприємним для нього (ворога — ред.) сюрпризом. А не навпаки.

Тиску від західних партнерів Володимир Зеленський не відчуває. Він каже, що ми не власність, а саме партнери.

На жаль, з Росією, крім сили, миру добитися неможливо. Вони не розуміють нічого, крім такого підходу. Що ж, вони обрали шлях війни, то ми будемо потужними на полі бою.

Володимир Зеленський каже, що не може сказати, що після контрнаступу буде відразу відновлено суверенітет України, бо це війна. Він наголошує, що потрібно йти вперед і не буде жодного замороженого конфлікту та повторення Мінських угод, адже це те, на що розраховує РФ.

Про підтримку України та вплив санкцій на Росію

Президента турбує, що деякі політичні кола, навколо керівництв окремих країн, йдуть всупереч думкам соціуму. Це небезпечно, якщо в України не буде кроків наперед.

Зеленський вірить, що більшість країн цивілізовані та будуть підтримувати Україну.

На мене тиснути складно, у мораль деяких людей я просто не вірю. Якщо суспільство втратить бажання підтримувати Україну, нам буде складно отримувати допомогу.

Санкції — це також зброя, вони вплинули на економіку Росії. Виробництво зброї в Росії уповільнилося, тому санкції працюють. Тепер вони рахують, що видають бригадам, на деяких напрямках суттєво скоротилася кількість обстрілів.

Раніше в нас було набагато більше проблем, коли Київ був в оточенні, а допомоги не було. Ми змогли згуртуватися народом і дати відсіч Росії.

Президент вдячний партнерам за допомогу, але наголошує, що на початку повномасштабної війни українці справлялися власними силами.

Ми обговорюємо з партнерами і показуємо наслідки війни, адже не можна просто тиснути і просити допомогу.

Зеленський вірить, що Україна може забрати ініціативу та не допустити замороженого конфлікту. Також президент не бачить того, що Україна втрачає підтримку. Є деякі моменти втоми, але вони не через Україну, а через російську агресію.

Про вибори в США

На різних політичних майданчиках говорять про небезпеку зменшення підтримки від США у разі перемоги на виборах кандидата, не прихильного до України.

— Ми бачимо, що б там не було, ми не втратили підтримку Конгресу США. Ми відчуваємо двопартійну підтримку, ми вдячні за це.

Вибори в Сполучених Штатах через рік. Хто знає, де ми будемо. Я вірю, що до того часу ми вже переможемо.

Раніше президент Латвії розповідав, чи є в Україні все необхідне для перемоги.

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