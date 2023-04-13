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Ми прагнемо, аби Україна перемогла в цій війні — головне з інтерв’ю президента Латвії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 21:00
Президент Латвії Егілс Левітс
Фото: Depositphotos

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