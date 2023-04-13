Ми прагнемо, аби Україна перемогла в цій війні — головне з інтерв’ю президента Латвії

За останній рік у світі практично не залишилося країн, які б підтримували Росію та її загарбницьку політику стосовно інших суверенних держав. Водночас партнери України всіляко допомагають зброєю та коштами, аби втримувати економіку нашої держави та давати можливість контрнаступати на фронті.

Без підтримки Заходу було б дуже складно, але інколи на рівні очільників та представників держав виникає запитання: чим закінчиться війна в Україні?

Про це, а також про розміщення в Білорусі ядерної зброї та ставлення до мирних ініціатив Китаю президент Латвії Егілс Левітс розповів у інтерв’ю DW.

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— Я думаю, що ми всі — у НАТО та ЄС, — маємо підтримувати Україну. Зараз найбільш актуальним є питання військової допомоги, ми повинні дати все необхідне устаткування та зброю.

Ми прагнемо, аби Україна перемогла в цій війні. І кожна країна має подумати, який внесок вона дасть у цю перемогу, — наголосив Егісл Левітс.

Він також додав, що нині керівництво кожної держави саме вирішує, як діяти стосовно постачання озброєння Україні.

— Чи є в Україні зараз усе необхідне для того, щоб виграти війну?

— У питанні постачання зброї ми довіряємо українцям, бо вони найкраще розуміють, що їм потрібно. Дуже хорошим знаком є те, що перші танки Leopard уже доставлені в Україну, як і обіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Я думаю, що Німеччина надає Україні значну підтримку. Це абсолютні цифри й так і має бути, — зазначає очільник Латвії.

Стосовно власної безпеки та розміщення ядерної зброї в Білорусі, Егілс Левітс зазначає: оцінка НАТО переконує, що це не змінює воєнної ситуації. Бо якщо говорити про ядерну зброю, то не так важливо, де вона розташована, адже використовувати її можна з різних місць.

— Це політичний сигнал від Росії. Вона не хоче мати миру, а хоче продовжувати агресію в Україні.

Зокрема, цей сигнал спонукав НАТО посилити свій східний фланг та збільшити чисельну присутність у країнах Балтійського регіону, — зауважує президент Латвії.

За словами Егілса Левітса, тепер НАТО чітко розуміє, що стримувати Росію треба з допомогою сильної військової присутності.

— Інвестиція у військову присутність є інвестицією в мир. Бо так ворог не захоче напасти. І це логіка, яку треба сприймати дуже серйозно, — каже він. — Тож Латвія та Естонія, Німеччина зараз вкладають кошти в обороноздатність.

До того ж тепер до складу НАТО входить і Фінляндія, у якої кордон з Росією простягається на більше як 1200 км. Тож фінські війська також стоятимуть на обороні миру та безпеки світу.

— Яке Ваше ставлення до заяв Китаю про мирне урегулювання війни в Україні?

— Схоже, що Росія не зацікавлена у відновленні територіальної цілісності України. Тож я покладаюся на оцінки українського президента Володимира Зеленського.

Він казав, що позитивно ставиться до китайських зусиль. Одним із 12 пунктів, які представив Китай, є умова територіальної цілісності та її захисту у всіх країнах. Це саме те, чого прагнуть українці: відновити свою територіальну цілісність.

Росія апелює фейковими аргументами, що саме НАТО стало причиною війни в Україні. Ні, це агресивна політика Кремля стала причиною вступу країн до НАТО, — наголошує Егілс Левітс. — Спочатку була Грузія, тепер — Україна, і це реальна загроза з боку РФ для інших країн.

На думку президента Латвії, Китай зараз дуже уважно спостерігає за тим, чим закінчиться війна в Україні.

— Якщо Росія отримає звідти якісь вигоди, то для Китаю це стане знаком, що Захід — дуже слабкий. Передусім, що США є слабкими. Тож Китай матиме можливість розширювати зону свого впливу, особливо у Східній Азії.

Політично Китай радше на боці Росії, але у війну він не вступає та спостерігає, що за це буде РФ. Ця війна є перевіркою на міцність для всього світу, — робить висновок президент.

Саме тому світ не має допустити, аби Росія отримала вигоду з цієї війни.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг також закликав весь світ максимально включитися в допомогу та підтримку України: інтерв’ю можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.