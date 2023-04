Прапор Фінляндії замайорів у НАТО: що відомо про вступ країни до військового блоку

Північно-Атлантичний союз, більш відомий як НАТО — це найсильніше об’єднання держав, яке налічувало 30 членів-країн НАТО.

Та вже сьогодні, 4 квітня, НАТО прийняло у свою сім’ю ще одну країну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці в Twitter.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of…