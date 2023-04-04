Прапор Фінляндії замайорів у НАТО: що відомо про вступ країни до військового блоку

Північно-Атлантичний союз, більш відомий як НАТО — це найсильніше об’єднання держав, яке налічувало 30 членів-країн НАТО.

Та вже сьогодні, 4 квітня, НАТО прийняло у свою сім’ю ще одну країну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці в Twitter.

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Відсьогодні до складу союзу входить 31 країна. Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу, — написав він.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Вступ Фінляндії до НАТО ще раз підкреслює, що кожна країна сама у праві вирішувати свою долю. Про це вчора заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Не Москва вирішує, хто буде членом НАТО чи ні, це вирішують країни-кандидати та НАТО.

— Таким чином, сухопутний кордон з РФ тепер збільшить удвічі, попри те, що Росія хотіла отримати менше НАТО, — наголосив Столтенберг.

А які стосунки у НАТО з Україною та коли ми зможемо стати повноцінними членами блоку — читай в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.