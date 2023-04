Флаг Финляндии теперь развевается в НАТО: что известно о вступлении страны в военный блок

Североатлантический союз, более известный как НАТО — это самое сильное объединение государств, которое насчитывало 30 стран-членов НАТО.

Но уже сегодня, 4 апреля, НАТО приняло в свою семью еще одну страну.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of…